Infraestrutura urbana: R$ 782 mil serão investidos em pavimentação de vias

A assinatura da ordem de serviço para o início das obras foi realizada na manhã de quarta-feira (24), no Centro Administrativo da prefeitura. O ato foi liderado pela Secretaria de Planejamento e contou com a expressiva presença de autoridades, vereadores, secretários municipais e líderes da comunidade.

Ao jornalista Alair Almeida coube a execução da parte protocolar. Cada integrante da mesa principal teve a oportunidade de se manifestar. O engenheiro Lucas Moura, representante da empresa Pórtico, inaugurou a sessão de pronunciamentos protocolares. O presidente do Legislativo, Moisés Fontoura, ressaltou a importância de mais um empreendimento no município, destacando: “Ganhamos em infraestrutura e qualidade de vida”. Ele ponderou que isso representa desenvolvimento. Moisés expressou seus agradecimentos ao deputado Afonso pelo olhar dedicado à cidade.

Visivelmente emocionado em mais um ato parlamentar em sua terra natal, o deputado Afonso Motta cumprimentou o prefeito Márcio e seu vice. Ele destacou a parceria com o prefeito para agilizar o desenvolvimento da cidade, oferecendo mais qualidade de vida aos munícipes. Motta não hesitou em afirmar que a metade dos recursos municipais provenientes de emendas foram licitados por ele. “Investimentos na saúde e infraestrutura sempre foram temas centrais em nosso mandato. Temos mais 7 milhões, que acreditamos conseguir liberação em março”, adiantou o deputado.

“Esses recursos irão beneficiar nossa cidade. Estou muito feliz”, destacou Afonso, antes de elogiar o trabalho da imprensa local. O parlamentar agradeceu a todos, incluindo o bom diálogo com o legislativo e executivo local.

O secretário de planejamento, Jesse Trindade, destacou o trabalho da equipe de planejamento e mencionou os nomes dos secretários presentes. “Temos que valorizar quem valoriza a cidade”, afirmou o vice-prefeito. Trindade fez um breve resumo avaliativo da pasta de planejamento, da qual está à frente. Em sua fala, divulgou um cronograma, como a futura pavimentação da Eleodoro Prates Garcia, situada na Nova Brasília, incluindo o recapeamento da Freitas Valle e Gaspar Martins. Essas obras já foram licitadas e receberão as máquinas em breve.

Coube ao prefeito Márcio citar o trabalho conjunto com a câmara e destacar os investimentos municipais, muitos deles fundamentados em programas do governo federal. Amaral agradeceu a presença de todos e finalizou citando a importância de ter um representante em Brasília.

A assinatura contemplou as ruas Álvaro Inácio de Medeiros, no bairro Inês; Ângelo Gomes, no bairro Palma; e rua Luiza Rodrigues Guterres, no bairro Promorar. Todas essas vias receberão blocos intertravados. A rua João Batista Leal, no centro, receberá pavimentação asfáltica. O valor total dos investimentos é de R$ 782.468,70, com um repasse do deputado na ordem de R$ 723.352,00, e será complementado por uma contrapartida de R$ 59.116,70.