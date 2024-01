Homem é preso por tentativa de roubo e agressão no Centro

Na tarde de terça-feira(23), por volta das 15h e 30min, uma guarnição da Brigada Militar deslocou-se até o bairro Centro em resposta a uma ocorrência de roubo a pedestre. Ao chegarem, os policiais entraram em contato com duas mulheres que relataram terem sido vítimas do crime. As mulheres caminhavam pela rua quando um indivíduo se aproximou e tentou pegar o telefone celular de uma delas, que estava em suas mãos.

Durante a tentativa de roubo, o celular caiu no chão, e a vítima, ao tentar recuperar o aparelho, foi alvo de uma tentativa de agressão por parte do assaltante, que desferiu um soco. A presença de populares no local fez com que o agressor deixasse a área rapidamente. As vítimas informaram a direção em que o acusado fugiu.

A guarnição realizou buscas na região e conseguiu localizar e abordar o suspeito, identificado como um homem de 38 anos. Diante dos fatos, as partes envolvidas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi lavrado o flagrante.