Moradores de três bairros estão perdendo a paciência por promessas não cumpridas em trecho intransitável

A população do bairro Macedo, Boa Vista e Vila Izabel, frequentemente reclama da situação da não conclusão do trecho que interliga os bairros. Acontece que um trecho de 150 metros está com buracos enormes e está prejudicando a fluidez da mobilidade urbana da região.

A reportagem do PAT, procurou entender a reclamação da área. Um morador que vive na frente do trecho, comentou que já houve promessa de resolver problema após a conclusão da obra do Regalado. “Houve comunicado pra comunidade que breve seria concluída toda a via, mas até agora continua do mesmo jeito”, disse o trabalhador.

Outro morador apontou que é algo de fácil resolução.” É um pedaço de 30 metros que falta para ser concluído, tem que arrumar o mais breve possível, pois a poeira e os buracos estão insuportáveis”, salientou o trabalhador.

Em contato com a secretaria de infraestrutura, foi informado que está no cronograma da pasta a arrumação do trecho. “Já foi solicitado junto ao parque de máquinas uma data para arrumação do local, acreditamos que uma patrolagem e encascalhamento resolva esse problema”, disse a responsável pela secretaria.