Capitão Felipe de Paula é o novo comandante da BM em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Aos 32 anos, o Capitão Felipe de Paula Ribeiro lidera o 2º Esquadrão da Brigada Militar em Alegrete. Desde sua chegada ao Baita Chão, o novo comandante já demonstrou engajamento, liderando operações, ações preventivas e intervindo prontamente em situações críticas.

Em uma entrevista exclusiva ao PAT, realizada em seu gabinete no quartel, o Capitão Felipe compartilhou sua trajetória e visão para o comando na cidade. Originário de Novo Hamburgo, ele é o primeiro em sua família a seguir a carreira militar, tendo concluído o curso de Direito na Unisinos, em São Leopoldo, no ano de 2017.

Formatura curso de Direito na Unisinos

Durante seu curso de Direito o Capitão passou por estágios no Fórum e na Promotoria Criminal do Ministério Público de São Leopoldo. “Foi nesse período que me aproximei mais na área criminal e passei a admirar o trabalho da polícia, mas lá era muito burocrático. Eu queria mais a parte operacional”, cita.

Leia mais: Bandidos furtam câmeras de videomonitoramento e são identificados pela tecnologia

CRPO Fronteira Oeste

Dessa forma, após obter aprovação em concurso, ele ingressou na Academia de Polícia da Brigada Militar em Porto Alegre, onde permaneceu por quase dois anos. Lá, teve diversas experiências de comando, incluindo a liderança de mais de 100 cadetes na última Expointer.

Leia mais: Operação policial resulta na apreensão de armas e munições no Caiboaté

Em seguida, já como Capitão, foi designado para o 3º Batalhão em Novo Hamburgo.

Após dois meses, teve a opção de escolher alguma cidade na fronteira e, mesmo sem conhecê-la pessoalmente, optou por Alegrete. “Sempre ouvi falar da cidade, principalmente pelo rádio, quando ouvia o Potter, e ele falava várias vezes daqui”, relembra.

Adaptando-se ainda à cidade, o novo comandante destaca que a decisão foi acertada, pois desde sua chegada, desenvolveu diversas ações que demonstram o comprometimento da Brigada Militar de forma integrada, preventiva e atuante no cenário atual, com um índice elevado de homicídios neste início de ano, ligado diretamente ao tráfico de drogas e rivalidade entre facções.

Leia mais: Brigada Militar realiza Operação Contenção em Alegrete

Nos primeiros dias de atuação, o Capitão participou ativamente das operações que resultaram prisões, apreensões de armas de fogo e drogas no município. Ele destaca o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) como um grande benefício, enfatizando que o cercamento eletrônico torna o trabalho da Brigada Militar ainda mais resolutivo, beneficiando a comunidade.

Com um perfil ostensivo no fronte, o comandante enfatiza o trabalho do setor de inteligência e ações específicas com o apoio da Patrulha Rural. Ele ressalta que a integração entre os órgãos de segurança e o CIOSP será positiva para todos os cidadãos.

Leia mais: Homem é preso por tentativa de roubo e agressão no Centro

A Brigada Militar (BM), responsável pelo policiamento ostensivo e preservação da ordem pública no Rio Grande do Sul, destaca-se em Alegrete com um trabalho de relevância comprovada. A população reconhece a efetiva ação dos policiais, que, diariamente, estão nas ruas trabalhando pela segurança da comunidade.

Em Alegrete a BM evidencia a eficácia do policiamento, sendo um pilar essencial no combate à crescente criminalidade. O Capitão Felipe de Paula Ribeiro reforça o compromisso da instituição em manter a ordem e a segurança, demonstrando que está preparado para enfrentar os desafios à frente do 2º Esquadrão.