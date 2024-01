Deu adeus à querência cedo demais

A morte precoce de Edsson Cruz Rocha Júnior, aos 35 anos, causou consternação entre familiares e amigos. Apaixonado pelo campo, tradição e atividades campeiras, Edsson foi vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) que resultou em complicações fatais.

O PAT entrevistou Gabriele Vega, esposa do cabanheiro, que, apesar de abalada, compartilhou detalhes sobre a personalidade cativante de seu marido e o impacto repentino que afetou a todos.

“Ele era uma pessoa muito querida, amava a vida no campo e dedicava-se incansavelmente às tradições campeiras”, relatou Gabriele. Trabalhando em uma cabanha no interior do município, Edsson desempenhava suas funções com paixão e comprometimento, conquistando o respeito de colegas e amigos.

O casal, que compartilhava a vida há sete anos, residia no interior. Gabriele destacou a rotina árdua do esposo, que vinha à cidade apenas para questões práticas e, posteriormente, retornava ao campo, dedicando-se de segunda a domingo. “Ele vinha para fazer o rancho e pagar as contas”, acrescentou.

Ele deixou dois filhos, um de oito anos e o caçula de quatro anos. “Eles perderam um pai amoroso e dedicado”, lamentou Gabriele.

Edsson não tinha histórico de problemas de saúde. Gabriele relatou que o marido sentiu desconforto na sexta-feira (19), foi socorrido pelos colegas, encaminhado à Santa Casa e diagnosticado com AVC. Transferido para a UTI, infelizmente, não resistiu e faleceu na terça-feira(23).

Nas redes sociais, muitos amigos e familiares deixaram homenagens e mensagens.