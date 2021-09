Ingressos para o Rock in Rio esgotam em 1h30

Share on Email

Os ingressos para o famoso festival Rock in Rio começaram a ser vendidos na última terça-feira (21) e esgotaram apenas 1h30 depois de abertas as vendas. De acordo com o festival, nunca na história os ingressos acabaram tão rápido.

Quem garantiu o seu Rock in Rio Card terá a partir do dia 23 de novembro até 1º de abril de 2022 para decidir qual data pretende curtir o festival. A venda geral de ingressos costuma abrir ao público geral após a data limite de quem garantiu seu cartão antecipado, mas com possíveis datas esgotadas.

O Rock in Rio está marcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022.

O festival foi adiado por conta da pandemia de covid-19 e já conta com nomes como Iron Maiden, Justin Bieber, Demi Lovato, Post Malone, Ivete Sangalo e Alok dentre as atrações confirmadas. O valor da entrada foi de R$ 545,00 (inteira) e R$ 272,50 (meia-entrada).