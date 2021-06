Inicia revitalização das quadras de areia do Parque Nehyta Ramos

Compartilhe















O Parque Nehyta Ramos, popular Carramanchão, atualmente é um local que recebe a comunidade nos fins de tarde e aos finais de semana. O local que foi revitalizado com verbas orçadas pelo Governo em contrapartida do município, não decolou.

Um dos espaço que não foi contemplado com o antigo projeto começa a ser realizado pela atual administração. As quadras de areia do local denominado Carramanchão vão receber um cuidado especial.

Nesta primeira fase, acontece a limpeza do espaço que vão abrigar duas quadras de areia. A ideia é construir em tamanhos oficiais possibilitando jogos de beach soccer e hand beach.

Conforme informação da secretária de educação cultural esporte e lazer Ângela Vieiro, o espaço passará por uma transformação e num trabalho conjunto com o CMEL e parceiros viabilizarem a revitalização do espaço para prática de esportes.

Na segunda fase, que deve iniciar nos próximos dias acontece a movimentação da terra para retirada das gramas e regularizar a areia. Além do hand beach e beach soccer, o vôlei de praia e futevôlei poderão usufruir do espaço.

Além da revitalização das quadras o local terá iluminação e em setembro deve receber uma competição de beach soccer a nível nacional.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução