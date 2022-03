Início da retirada de excesso de fios em postes vai começar nos próximos dias em Alegrete

A partir dos próximos dias, terá início a etapa de remoção de fiação excedente por meio de um projeto da Prefeitura de Alegrete em parceria com a RGE, Sirtec e empresas que fornecem telefonia fixa, banda larga, televisão a cabo ou outro serviço por meio de rede aérea, que prevê beneficiar inúmeras vias.

Na manhã desta sexta-feira (18/3), no Salão Azul do Centro Administrativo Municipal, a prefeitura promoveu uma reunião que teve a participação do consultor de Negócios da RGE Alegrete, Thiago Oliveira Paz, Tarcísio de Abreu (RGE), Djanir IrIgoin (representante da Sirtec), e as secretárias municipais Caroline Figueiredo (Desenvolvimento Econômico) e Gabriella Segabinazi (Meio Ambiente), além do secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino.

“A fiação excedente enfeia a paisagem urbana, gerando aspecto de sujeira e falta de cuidado, além de colocar em risco a população. O trabalho está focado em promover o bem-estar paisagístico e ambiental, proteger as pessoas e o patrimônio”, ressaltou o vice-prefeito Jesse Trindade, também titular da Secretaria Municipal de Planejamento.

O esquema de trabalho prevê diferentes etapas para regularizar a nova estrutura, através de inspeção das empresas os equipamentos inativos serão identificados para a remoção. “Esse é um trabalho que será realizado de forma conjunta com as empresas, que demonstraram muito boa vontade em ser parceiras. A medida busca dar fim ao desconforto com o aspecto urbanístico e gerar segurança para nossa população”, finaliza Jesse.