Iniciou a preparação para aplicar lei que regulamenta o trânsito de carroças

Na manhã do último sábado(30), a Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, realizou o primeiro curso de formação para condutores de veículos de tração animal, dando assim o primeiro passo para passar a aplicar a Lei Municipal 6.134/2019.

O curso foi ministrado pelo servidor Carlos Humberto, médico veterinário, vinculado à Secretaria de Saúde do município que abordou o cuidado com os animais a fim de evitar os maus tratos, e pelo Guarda Municipal Marcelo que abordou as regulamentações de trânsito e a lei 6.134/2019. Segundo o Secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, foi dado mais um passo a fim de buscar a aplicabilidade da norma legal e isso só é possível com um trabalho conjunto como neste caso, que além da Secretaria de Segurança, contou com o apoio da Secretaria de Saúde, com o legislativo através do Gabinete da Vereadora Dileusa e da ONG OPA, que na oportunidade ofereceu um Coffee-break e também brindes aos participantes do curso.

“Estamos fazendo um trabalho sério e organizado em benefício de um trânsito melhor e mais seguro, sem esquecer que famílias são alimentadas com o trabalho de pessoas que utilizam as carroças como meio para isso”, destacou o Secretário.

Também prestigiou o curso o Vereador João Monteiro.