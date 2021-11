AABB vence clássico pelo citadino que registra 30 gols em três jogos

O Citadino de futsal organizado pela prefeitura em parceria com o Sesc continua registrando bons jogos e muitas goleadas.

Com jogos no ginásio do União, distante 5 km do centro da cidade e ainda sem presença de público a competição apresenta jogos as sextas, sábados e segundas-feiras.

No dia 29, o União Society fez o dever de casa. Jogando pela 1ª divisão derrotou os Galáticos por 2 a 1. Já no sábado (30), a competição teve três jogos de muita qualidade técnica e uma chuva de gols. Foram 30 gols em apenas três partidas.

União Society venceu os Galáticos

Pela segundona o Cidade Alta aprontou para o time do Barsemlona. Goleada de 4 a 0 para gurizada do Cidade Alta. Os outros dois jogos foram pela elite do futsal alegretense.

Cidade Alta venceu o jogo de sexta

Destaque para o confronto entre AABB e Velha União, reeditando a final do citadino 2020. Jogo equilibrado em que o time abebeano desequilibrou e fechou o jogo em 5 a 4.

Clássico reeditou a final de 2020, vencida nas penalidades pela AABB

No outro duelo deu AGN. Goleada de 13 a 4 sobre o Center Fhotos.

AGN goleou na rodada de sábado

Nesta segunda-feira (1º), às 21hs, acontece um jogo isolado. A AABB volta à quadra e encara o Garupa, jogo válido pela primeira divisão.