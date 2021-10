Iniciou a programação dos 190 anos de Alegrete

Dentro das atividades os 190 anos de Alegrete a Prefeitura realiza neste dia 22 um Sarau Literário que iniciou com o lançamento do concurso dos 115 anos do poeta Mario Quintana e 40 anos de João da Cunha Vargas.

A Secretária de Educação Ângela Viero disse que o concurso entre alunos das escolas da Rede Municipal.

Abertura dos 190 anos de Alegrete

Confira o cronograma de atividades alusivas ao aniversário da cidade:

04 a 18/10 – Projeto Cultural “Alegrete Terra dos Poetas – do campo à cidade” (115 anos de Mário Quintana e 40 anos da publicação póstuma do livro de João da Cunha Vargas).

Abertura dos 190 anos de Alegrete

Confira a programação completa

22/10 – 13h30 às 17h – Lançamento projeto Cultura na Praça – Projeto cultural “Alegrete Terra dos poetas – do campo à cidade”.

Local: Praça Getúlio Vargas – Monumento ao Expedicionário

18h – Palco Baita Cultura (Sarau Cultural e apresentações artísticas multiculturais).

Local: Praça Getúlio Vargas – Monumento ao Expedicionário

17h – Baita Tur

SENAC

23/10 – 9h Recepção “Gaúchos” a comitiva do Bicentenário de Anita Garibaldi (AMA Brasília)

Local: Aeroporto.

19h – Prêmio Germinar

Local: Auditório da Sicredi

24/10 – 9h – Live bicentenário Anita Garibaldi com descerramento da placa 190 anos do Alegrete.

Local: Salão Vermelho do Palácio Ruy Ramos.

Transmissão: Página da Prefeitura de Alegrete no Facebook.

9h – Manhã nos Parques – Qualidade de Vida e Bem Estar.

Local: Parque Ruy Ramos e Parque Nehyta Ramos.

11h – Final 10º Concurso de oratória Ruy Ramos.

Local: Parque Ruy Ramos.

19h – Apresentação do Coral de Alegrete no Palácio Ruy Ramos e bênção a cidade, com entrega premiação Projeto Alegrete – Terra de Poetas.

Local: em frente ao Palácio Ruy Ramos.

25/10 – Inauguração Pedra Fundamental Parque Aldo Fagundes

Horário: 11h

Local: Avenida Tiaraju – frente Unipampa

17h – Baita Tur Especial

SENAC

18h30 – Cerimônia de Aniversário 190 anos com apresentações artísticas e entrega premiação dos concursos culturais Anita Garibaldi;

Local: em frente Palácio Ruy Ramos

27/10 – Live Empreendedorismo – Cases de Sucesso do Baita Chão

Transmissão: Página da Prefeitura de Alegrete no Facebook

28/10 – 17h – Baita Tur

SENAC

28/10 – Sessão solene da Câmara de Vereadores alusiva ao aniversário de 190 anos de Alegrete

29/10 – 9h30 – Fórum de Desenvolvimento da Bacia do Rio Uruguai

Local: CTG Farroupilha

Programação SESC para os “190 anos de Alegrete” com apoio da Prefeitura de Alegrete:

“Para muito além das fronteiras” – Artistas de Alegrete no Mundo, 26 a 30 de outubro com transmissão pela página do Facebook do SESC Alegrete.

26/10 – 19h – As artes cênicas e suas multiplicidades sob o olhar de Álvaro Assad e Airton Oliveira;

27/10 – 19h – O cinema e as produções audiovisuais nas experiências de Joel Cambraia e Hique Montanari;

28/10 – 19h – Pedaços de memória: Alegrete na trajetória musical de Márcio Faraco;

29/10 – 19h – Percursos da Dança: Projetos e vivências em Alegrete – Trajetórias de Maria Valeska Van Helden, Jaqueline Zacarias e Daniele Pinheiro;

30/10 – 19h – A Estética do Frio na obra de João Cunha Vargas. A influência do poeta alegretense na obra de Vitor Ramil.

190 anos de Alegrete