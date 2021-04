Inominável crueldade: cão é escalpelado vivo no bairro Nilo Soares Gonçalves

Compartilhe















No bairro Nilo Soares Gonçalves uma cena impactou a todos pela crueldade, no início da tarde desta quarta-feira(21). Um cão foi cortado de forma violenta e sanguinária. O animal foi escalpelado no início da tarde desta quarta-feira(21), feriado de Tiradentes.

O áudio de uma moradora que conseguiu auxiliar o animal descreve que o “carnearam” vivo. Toda pele do cão, que não tinha lar fixo mas era cuidado por moradores, foi retirada com um corte à faca. Josiane Rodrigues disse que socorreu o animal, pois ele é comunitário e, se não fizesse isso, ele iria morrer. Defensora das causas animais e sempre envolvida em ajudar, foi no portão dela que as pessoas bateram para que o cão não morresse de forma ainda mais cruel, perdendo sangue e com muita dor. “A veterinária disse que não foi briga de cachorro, não foi algo acidental. O corte foi feito com faca ou facão. Uma situação lamentável que precisa ser denunciada e o responsável punido, pois isso é crime”- acrescenta.

Josiane ressalta que o animal está hospitalizado e, agora, ele vai buscar ajuda e contar com a colaboração de quem quiser e puder auxiliar para que os custos entre consulta, diária no veterinário e pós sejam pagos. Uma nota na página do Bairro, repudia a crueldade que foi feita com o cão. “Ele vai ficar até amanhã no veterinário, depois vou cuidá-lo aqui. Meu endereço é rua S 235, bairro Nilo Soares Gonçalves, para quem tiver interesse em colaborar”- acrescenta.

No Brasil, maltratar um animal é crime previsto em lei. A pena para quem for condenado vai de 2 a 5 anos de prisão, além do pagamento de multa e inclusão do nome no registro de antecedente criminal. Quem tiver qualquer informação deve denunciar à Polícia Civil ou Brigada Militar.

Flaviane Antolini Favero