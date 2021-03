Inscrições abertas para integrar o Grupo de Escoteiros Honório Lemes

Compartilhe















Já estão abertas as inscrições para compor o Grupo de Escoteiros Honório Lemes. Adão Roberto responsável pelo grupo informa que as inscrições são gratuitas e o requisito é de jovens dos 6 aos 17 anos.

O Grupo Escoteiro Honório Lemes, foi fundado em 10 de novembro de 1990, na Escola Municipal Honório Lemes. Tem por objetivo, contribuir com a formação de jovens, especialmente com o caráter, auxiliando-os a desenvolverem suas plenas potencialidades físicas, intelectuais, sociais, afetivas e espirituais, tornando – os cidadãos responsáveis , participantes e úteis em suas comunidades.

Atualmente com mais de 30 anos, é o Grupo Escoteiro mais antigo em atividade na fronteira oeste e campanha, especialmente pela sua ação ininterrupta por todos estes anos, acumulando grande experiência na formação de jovens alegretenses.

As experiências desenvolvidas no Grupo Escoteiros Honório Lemes, serviram para criar grupos escoteiros em diversas cidades da fronteira, como: Quaraí, Santana do Livramento, Cacequi, Manoel Viana, São Francisco e São Borja, coordenado pela Direção do Grupo Escoteiro Honório Lemes.

Por meio de atividades variadas e atraentes, o Grupo Escoteiro Honório lemes, incentiva os jovens a assumirem seu próprio desenvolvimento, por meio da vivência nas atividades do grupo os jovens aprendem e tomam gosto por se envolverem com a comunidade, transformando – se em verdadeiros líderes. Por meio da proatividade e da preocupação, com o próximo e com o meio ambiente, os jovens são incentivados a construírem um mundo melhor, mais justo e mais fraterno. Crianças a partir de cinco anos de idade podem iniciar a participação nas atividades escoteiras.

O escotismo é um movimento de caráter educacional, voluntário e sem fins lucrativos, no qual os jovens têm a oportunidade de se desenvolverem socialmente, de uma forma baseada em valores, respeito, amizade, fraternidade e no amor pela natureza.

A visão de futuro da formação, visa ajudar os jovens a realizarem seus sonhos, especialmente na área profissional, auxiliando o jovem a vencer os desafios da vida, indicando os melhores caminhos, de acordo com sua vocação.

Um dos destaque da formação do escoteiro na comunidade é o incentivo a boa ação diária, estimulando a participação na comunidade, e conhecendo as necessidades locais, contribuindo com sua melhoria.

O que faz um Escoteiro do Grupo Honório Lemes?

Em sua formação as crianças e jovens participam de atividades profissionalizantes, as quais podemos destacar: ações de primeiros socorros, oficinas de ética e civismo, educação no trânsito, atividades físicas , cuidado com os animais, combate as drogas, reforço escolar, acampamento e visitas educativas, rapel, instrução de nós e amarração e jornadas.

O Escoteiro do Grupo Honório Lemes:

Ele procura cumprir seu compromisso de fazer o melhor possível, para cumprir seus deveres com Deus e sua pátria; ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião; obedecer a lei escoteira. As inscrições para o Grupo Escoteiro Honório Lemes podem ser feitas pela internet pelo link:

https://forms.gle/M7frYuHgqLQQixSPA

Maiores informações podem ser obtidas pelos telefone (55) 999566385. A Sede do Grupo Escoteiro Honório Lemes funciona no anexo a AABB ( ao lado da Escola laudo Dorneles ) com atividades aos sábados das 14h até às 17h.

Júlio Cesar Santos Fotos: Grupo Escoteiro Honório Lemes