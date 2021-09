Inscrições para Desafio Modelo de Negócio encerra nesta sexta-feira

Share on Email

Tem uma ideia de negócio inovador que envolve tecnologia? Não tem uma idéia mas quer conhecer mais sobre inovação e novos negócios.

O PampaTec realiza mais um Desafio Modelo de Negócio- competição de ideias para negócios inovadores.

As inscrições encerra no dai 10 de setembro no site http//www.satartuppampa.com.br/circuito/desafio-2021.

O evento faz parte da fase de ideação do Startup Pampa iniciativa realizada pelo SEBRAE RS e pelo Inova RS – programa da Secretaria Estadual de Inovação Ciência e Tecnologia, apoiado por entidades.

A participação é voltada para empreendedores com ideias de Negócios Inovadores envolvendo tecnologia e, também para pessoas sem uma ideia mas com interesse em se integrar em novos negócios e obter conhecimento sobre empreendedorismo e inovação.