Inscrições para o concurso público de escriturário do Banrisul encerra dia 7

O Banrisul publicou edital para o preenchimento de 824 vagas para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, direcionadas ao provimento do cargo de escriturário. Para concorrer, o candidato deve ter concluído o nível médio. O salário inicial é de R$ 2.664,93, durante três meses, e de R$ 2.963,01 após o período de experiência.

Entre os benefícios estão cesta-alimentação e auxílio-refeição, plano de saúde médico e odontológico, previdência complementar, auxílio-creche e participação nos lucros e resultados. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais.

As provas exigirão conhecimentos básicos e específicos em matemática, língua portuguesa, conhecimentos bancários, matemática financeira, atualidades do mercado financeiro, informática, vendas e negociação, ética e diversidade.



As inscrições poderão ser feitas no site www.cesgranrio.org.br, no período de 18 de novembro a 7 de dezembro, mediante pagamento da taxa no valor de R$ 45,00.



As provas serão aplicadas no dia 22 de janeiro de 2023 em Porto Alegre, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Santo Ângelo. Mais informações podem ser consultadas no edital publicado no site da Fundação Cesgranrio.

Foto: reprodução