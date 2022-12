Muitas lojas ainda não estão no clima de Natal

Estamos a pouco menos de três semanas do Natal, e na maioria das lojas de Alegrete a decoração das vitines é de Copa do Mundo. Os adereços de natalinos ainda não tomam conta das lojas com os coloridos da decoração que marcam a data.

Mesmo estando próximos da maior festa cristã da humanidade, grande parte do comércio, ainda, não entrou nesse clima, como em anos anteriores em Alegrete. Isso, talvez, porque a data veio junto com o maior evento esportivo do Planeta- a Copa do Mundo.

O Natal é a data que marca o nascimento de Jesus Cristo é segunda que mais vende, por isso normalmente os lojistas apostam no aumento de vendas nesta época.

As crianças são as que mais esperam pela data e pelos presentes em brinquedos que sonham em ganhar de pais, padrinhos e avós.

E, nesse universo de opções de presentes, quem se antecipar pode encontrar presentes que cabem no orçamento e não vão precisar enfrentar as aglomerações nas lojas, nos dias mais próximos à data.