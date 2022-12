Mulher, com medida protetiva, precisou acionar a BM para livrar-se do ex-companheiro

Homem, impedido de se aproximar da ex devido a uma Medida Protetiva, tentou invadir a casa da vítima e desrespeitou a Ordem Judicial.

Conforme informações da Brigada Militar, a vítima de 32 anos, acionou a guarnição no bairro Nova Brasília pois o homem estava tentando entrar na residência.

Segundo contato dos policiais com a mulher, ela informou que o ex- companheiro, do qual ela tem Medida Protetiva, há alguns dias estava vigiando sua casa e, na noite do último dia 29, teria se aproximado da casa na tentativa de adentrar.

Os policiais realizaram buscas, porém, o acusado não foi encontrado. A mulher foi encaminhada até a DPPA para realizar o registro do fato.

Se encontrado, o homem poderia ter sido preso em flagrante.