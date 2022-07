Inscrições para processo seletivo com nota do Ensino Médio, na Unipampa, encerra em agosto

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) divulgou no último dia 12, a Chamada por Notas do Ensino Médio para ingresso no segundo semestre de 2022.

O processo seletivo regido pelo Edital nº 248/2022 é destinado a qualquer pessoa que tenha concluído o ensino médio e que tenha o histórico escolar ou documento em que conste o seu desempenho nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

A inscrição deve ser realizada pelo candidato até o dia 23 de agosto, exclusivamente, pelo sistema de Gestão Unificada de Recursos Institucionais (Guri), por meio de preenchimento de formulário eletrônico e envio da documentação conforme o Edital nº 248/2022.

Nesta chamada estão disponíveis 170 vagas para sete cursos presenciais, 80 vagas para o curso de Letras – Português, na modalidade a distância, nos polos Alegrete, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Jaguarão e Santana do Livramento, e formação de cadastro de reserva para 20 cursos presenciais.

O quadro de vagas remanescentes e a lista das pessoas classificadas para matrícula serão divulgados a partir do dia 9 de setembro de 2022.

Para saber mais, leia atentamente o Edital nº 248/2022 e acompanhe o Portal Ingresso na Graduação.