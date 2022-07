Equipe de judô de Alegrete é campeã do interior do Estado

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Era uma competição entre regiões e os atletas de Alegrete conseguiram o primeiro lugar do interior

A equipe de Alegrete participou de uma competição de Judô na cidade de Venâncio Aires.

Atletas de Alegrete

Andre Brazeiro treinador e atleta ressalta que participou com atletas mais veteranos e outros novos e obtiveram ótimos resultados. Um grande incentivador ao esporte e à equipe é o Dr Leonardo Galloni ao qual agradecem muito.

Atletas de Alegrete

Dentre os que foram a Venâncio Aires com ótimos resultados estão:

1 Lugar Hellen Giovana Tito Brazeiro categoria Sênior -57

2 lugar André Brazeiro categoria Veteranos 3 -81

3 lugar Dionatan Chervensnki categoria Veteranos 1 -90

3 lugar André Brazeiro da rosa Veteranos 2 -81 .

Sebastian Vaucher 3 lugar categoria Mirim .

Competição de judô em Venâncio Aires

-Eu só tenho a agradecer o empenho de todos, enfatizou Brazeiro. O resultado é sempre um presente ao trabalho, não existe resultado sem trabalho. Parabéns a nossos professores, a nossos atletas valentes e a toda nossa equipe, pais, mães, torcida, enfim, todos que nos auxiliaram, Campeões do Interior do RS 2022.

Um agradecimento a todos atletas que disponibilizaram seu tempo e deslocamento até Venâncio Aires e que deram melhor de si pra nossa equipe conquistar o tão sonhado 1° no Geral .

Senseis @Brazeiro e @⁨+55 21 97264-2752⁩ que nos ajudam melhorar cada dia mais.