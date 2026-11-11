Vereador Cléo quer a conclusão de três poços artesianos em localidades do interior

O gabinete do vereador Cleó Trindade está na luta para que três poços artesianos que foram perfurados, e a empresa contratada não deu continuidade ao trabalho, sejam concluídos. Os poços artesianos são nas localidades da Encruzilhada, Caverá e Jacaquá – resultado de emenda impositiva e de bancada do vereador, no valor de 220 mil da legislatura anterior.

Já, na atual, o vereador também destinou mais 120 mil reais para a compra de seis caixas de água, três torres e bombas para reserva. Esse material está na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural que analisa a real necessidade, em localidades do interior com poços artesianos comunitários, para só depois destinar o material.

Caixas, bombas e torres adquiridas com recursos de emendas do vereador

“A nossa preocupação é com o interior, pois as mudanças climáticas provocam necessidades imperiosas, e se tiver estiagem em janeiro e fevereiro, muitas famílias podem passar por dificuldades de abastecimento. Temos que estar atentos a essa demanda que é de primeira necessidade, o abastecimento às famílias e animais”,salientou o vereador.

Ele lembra que o interior do municópio é extenso e em caso de estiagem, é preciso uma grande logística para abastecer famílias que viver na área rural, a melhor ação é prevenir com os poços artesianos, sustenta Cléo.