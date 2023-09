Instrução sobre logística no 10º BLog, reúne alunos do CFGS do 6º RCB

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O 10º Batalhão Logístico, “Batalhão Marquês de Alegrete”, foi o responsável por conduzir um Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) para os alunos do Curso de Formação e Graduação de Sargentos (CFGS)/2023 do 6º Regimento de Cavalaria Blindado.

Coube ao comandante do Batalhão, Coronel Carvalho, recepcionar os instrutores, monitores e alunos do CFGS. Um café da manhã, antecedeu uma instrução sobre logística do Exército Brasileiro foi ministrada por um sargento da área.

Na sequência, os alunos visitaram as instalações do 10 de Ouro, onde foi possível conhecer e demonstrar as atuações dos Sargentos da Qualificação Militar de Intendência, Mecânico de Armamento, Mecânico de Viatura Auto, Mecânico de Viatura Blindado e Mecânico Operador.

Fotos: 10º BLog