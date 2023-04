Mais um cavalo, do mesmo proprietário, é encontrado agonizando em bairro da cidade

Share on Email

Vítima de maus-tratos, cavalo agoniza até morrer. A cena, lamentável no Município que se destaca por ser um dos que registra o maior Desfile de 20 de Setembro, além de todas as referências, ao tradicionalismo, chocou duas pessoas que localizaram o animal, nos fundos de um terreno no final da rua General Vitorino, em Alegrete.

O PAT recebeu a denúncia e fez contato com alguns órgãos em Alegrete. Em poucos minutos, a PATRAM estava no endereço. O animal agonizava, segundo testemunhas foi abandonado pelo proprietário e estava à mercê da própria sorte, tudo indica, pelos sintomas que estava em sofrimento por tétano, o mesmo que levou uma égua há poucos dias ser eutanasiada no bairro Boa Vista.

Segundo as duas pessoas que acionaram o PAT, os dois animais eram do mesmo dono e ainda há uma terceira égua abandonada no bairro Boa Vista que poderá ter o mesmo fim. Os policiais ambientais chegaram a contatar um veterinário, mas não houve tempo para tentar fazer um atendimento ao cavalo, mesmo assim, pela situação em que se encontrava tudo indica que a saída seria apenas a eutanásia.