Instrutor internacional em sobrevivência realiza treinamento com militares em Alegrete

No mês de abril, Itamar Corrêa Maçans, conhecido como “Itamar Charlie”, realizou apoio ao 6º Regimento de Cavalaria Blindado ministrando instruções voltadas às técnicas de sobrevivência aos efetivos profissional e variável do 6º Regimento de Cavalaria Blindado.

O bageense Itamar Charlie abordou técnicas especiais e ofidismo às frações do 4° Esqd Fuz Bld envolvidas na preparação para o Exercício Combinado Arandu 2023, a ser realizado em agosto deste ano, na Argentina. As instruções ocorreram no Campo de Instrução General Távora, na área do Caverá, durante quatro dias.

No contexto da Operação Boina Preta, Itamar Charlie e os Asp Of Cav Amaro Santos e Schroder, ministraram técnicas de sobrevivência, abordando as regras de sobrevivência, técnicas de reconhecimento, obtenção de alimentos de origem vegetal e animal, construção de armadilhas para caça e pesca, obtenção de água e fogo, bem como confecção de abrigos improvisados.

Aos 48 anos, Itamar Charlie é 3º sargento da reserva do Exército Brasileiro, escotista, instrutor internacional de sobrevivência, com especialização no bioma PAMPA e membro da Confederação Sulamericana de Sobrevivência e Preparação (CONFE SUR).

Participou do desafio “Largados e Pelados Brasil”, de 21 dias do Discovery em sua primeira edição gravada com brasileiros, onde permaneceu por 504 horas em sobrevivência, destacando-se e enaltecendo as técnicas militares. Itamar tem uma escola de sobrevivência, denominada “Força Sempre”, onde ministra instruções por todo Brasil.

Fotos: 6º RCB