Residência de casal de idosos é invadida, de dia, por ladrão que roubou celular e fugiu

A audácia de alguns criminosos não tem limites, como foi o caso de um ladrão que invadiu uma casa onde residem dois idosos, em plena luz do dia. O fato aconteceu no dia último dia 3, por volta das 15h e 40min, na Rua Barão do Cerro Largo, Centro em Alegrete.

A guarnição da Brigada Militar foi acionada devido a denúncia de um furto em residência. No endereço, a equipe fez contato com a vítima, de 74 anos, que relatou que estava sentada no sofá com seu marido quando notou uma movimentação estranha dentro do lar, na parte do dormitório ao lado da garagem. Ao verificar, ela visualizou um indivíduo vestindo um moletom verde e um boné vermelho, que ao perceber que havia sido visto, saiu correndo em posse do celular da vítima.

Foram efetuadas diversas averiguações, na tentativa de localizar o suspeito que não foi encontrado.

É realmente lamentável que pessoas como esse ladrão tenham coragem de invadir a residência de idosos, que são vulneráveis e merecem respeito e proteção. Invadir a casa de duas pessoas idosas é algo completamente covarde e inadmissível.