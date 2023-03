Meu filho foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e agora?

Share on Email

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição que altera o desenvolvimento da criança, comprometendo questões como emoções, sentimentos, pensamentos, comunicação e a forma como o indivíduo percebe o mundo a sua volta.

Cada pessoa com o Espectro Autista tem sintomas que são muito particulares. O TEA manifesta-se na infância, persistindo na adolescência e idade adulta, sendo evidentes nos primeiros cinco anos de vida. Na maioria das vezes, são crianças do sexo masculino. Estima-se que no Brasil existam 2 milhões de autistas diagnosticados ou não.

O nível de funcionalidade intelectual varia, alguns indivíduos podem ter uma vida independente, enquanto outros precisam de auxílio por toda vida. Infelizmente, pelo mundo todo pessoas com TEA sofrem preconceito e são hostilizadas, tendo, até mesmo, a violação dos direitos humanos.

O que fazer depois do diagnóstico:

1º passo – aceitar;

2º passo – buscar o auxílio de profissionais especializados;

3º passo – incentive seu filho;

4º passo – não esconda seu filho do mundo.

Leis:

Lei Berenice Piana

Garante assistência social e possibilita o direito a ter atendimento especializado em escolas públicas e privadas.

Lei Romeo Mion

Cria a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CipTEA), para que possa ser mostrado em todos os lugares.

Dica de série:

A Netflix, muitas vezes, aborda o tema. Atypical (2017 a 2021) foi uma das séries mais assistidas. Nas quatro temporadas conhecemos a vida e a família de Sam Gardner (Keir Gilchrist), diagnosticado com autismo. Ele tem poucos amigos, não gosta de barulho, nem de toques. Mas algumas coisas diferentes acontecem: a paixão por uma menina, consegue fazer uma amizade… Sam está buscando sua independência, nesse meio tempo muita coisa pode acontecer.

PAT conversou com a professora especialista Cecília Hohenberger sobre o assunto:

Como os pais podem perceber desde cedo que seu filho é portador do TEA?

Os sinais de alerta podem ser percebidos nos primeiros meses de vida, a criança não responde ao seu nome, não reconhece os pais, não imita… O diagnóstico pode ser estabelecido por volta dos 2 a 3 anos de idade. A prevalência é maior no sexo masculino. O suporte mais seguro para os pais acompanharem o desenvolvimento do seu filho é a carteira de vacinação da criança, a partir dos marcos do desenvolvimento disponíveis.

A especialista Cecília na sala de recursos multifuncionais

Em Alegrete, quais órgãos gratuitos podem auxiliar os pais e a criança com TEA?

Na escola, após avaliação pedagógica, reunimos a família, é feita a anamnese (conversa entre paciente e profissional), conhecemos o caso e, a partir dessa entrevista, encaminhamos para o CAPSI. Neste local é realizada uma avaliação com psicopedagogos. Após os testes, orientam as famílias a buscar ajuda com o profissional especializado em pediatria indicado para cada situação, como psicólogo, neurologista.

A APAE faz um trabalho com equipe multidisciplinar, suporte que recomendo pela qualidade dos profissionais que realizam o acompanhamento periódico à pessoa com autismo.