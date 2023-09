Integridade física dos cavalarianos foi o principal fator do adiamento da Chama Crioula

Nos últimos dias, o Município vem sendo atingido por fortes intempéries como; chuvas e fortes rajadas de vento. Em virtude disso, a comissão organizadora dos Festejos Farroupilhas em conjunto com presidentes das entidades tradicionalistas, resolveram por transferir para amanhã dia 14.

Rio Ibirapuitã alcança maior nível, dos últimos dias, após chuvas intensas

Segundo Cleo, a Semana Farroupilha é oficializada pela Lei nº 8.715, de 11 de outubro de 1988, que alterou a Lei nº 4.850, de 11 de dezembro de 1964, será comemorada de 14 a 20 de setembro de cada ano, em homenagem e memória aos heróis farrapos. O coordenador salientou que Alegrete é um dos poucos município do Estado do Rio Grande do Sul que aderiram um dia a mais nas festividades que iniciam-se no dia 13.

A coordenação dos festejos reforça que, até o momento, estão mantidos todos os eventos e desfiles que compõem a Semana Farroupilha. Qualquer possibilidade de alteração será comunicada aos demais representantes das entidades tradicionalistas.