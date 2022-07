Inter e Grêmio vencem no complemento da 4ª rodada do Efipan

Share on Email

A bola rolou logo cedo nesta quinta-feira (28), no 41º Encontro de Futebol Infantil Pan Americano.

Por conta num problema elétrico nos refletores do estádio Farroupilha, na noite de quarta, Inter e Novo Hamburgo tiveram o jogo interrompido aos 14′ da etapa inicial. Nesta manhã às 9h30min, a partida reiniciou.

E o colorado foi logo marcando com Júlio Cesar. Um jogo típico do futebol gaúcho, campo pesado, com áreas sem grama e muita disputa pela posse da bola. O Noia tentou buscar o empate, mas esbarrou numa equipe que impôs forte marcação e aguerrida.

No 2º tempo o jogo perdeu o ritmo, uma garoa fraca acirrou ainda mais o embate entre os gaúchos. A disputa foi equilibrada e sem chances claras de gols, ambas defesas foram exigidas e corresponderam com eficiência. Um Inter que mais segurou o resultado e um Novo Hamburgo aplicado em busca do gol de empate.

Mas deu Inter 1 a 0, num final com ânimos exaltados, princípio de empurra-empurra foi logo controlado pelas comissões técnicas. A rivalidade ficou dentro das quatro linhas, na saída dos vestiários, os jogadores de Inter e Noia se reencontraram saindo do estádio trocando aquela resenha.

No outro jogo, o tricolor gaúcho encarou o Coritiba. Um bom jogo de muita movimentação. O Grêmio apostou nos contra ataques rápidos. Já o time paranaense bem centrado em campo, apostou na força tática do time do técnico Alan Ribeiro.

E foi numa descida ao ataque pelo lado esquerdo que o tricolor abriu o placar. O meia Arthur em boa jogada individual fez 1 a 0 Grêmio.

Num primeiro tempo de lá e cá, melhor para o time gremista que foi para o intervalo em vantagem no marcador. Na etapa final o time do Grêmio levou o empate numa penalidade cometida logo aos 2′ Daniel fez 1 a 1.

Mas aos 7′, o bom atacante Nathan colocou o Grêmio novamente na frente, 2 a 1. O Coxa tentou buscar o empate mas não conseguiu diante de um tricolor que se portou forte defensivamente e perigoso nos contra golpes. Final no Farroupilha 2 a 1 tricolor gaúcho, com arbitragem do árbitro alegretense Glederson Teles.

Restando um jogo para cada equipe, quatro equipes brigam por três vagas no G8, cinco já tem donos. Palmeiras 10; Grêmio 10; Coritiba 9; Flamengo 6 e Inter 5 estão matematicamente classificados. Guarapuava; Juventude e Noia todos com 4 pontos ganhos cada e o Redbull Bragantino 2 pontos, lutam por três vagas.

Sexta-feira (29) Última rodada da fase classificatória:

10hs – Novo Hamburgo x Coritiba

11hs30min – Redbull Bragantino x Guarapuava

13hs – Flamengo x Juventude

14h30min – Palmeiras x Grêmio

16hs – Missiones x Inter

Fotos: Júlio Cesar Santos