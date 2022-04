Invasor de garagem arromba e danifica dez carros

Share on Email

Na madrugada de quinta-feira(21), um militar do Exército Brasileiro foi preso pela Brigada Militar depois de invadir a garagem de um prédio e danificar cerca de dez veículos.

Segundo informações dos policiais militares, um morador estava entrando no local, por volta das 5h30min, quando percebeu que havia um indivíduo manobrando um Corsa.

Assim que percebeu o morador, o militar saiu correndo e fugiu a pé. Porém, diante as características repassadas aos policiais e, por ele ter deixado cair um cartão de crédito dentro de um dos veículos danificados, foi reconhecido como sendo o invasor.

Diante desta situação, o indivíduo confessou que entrou na garagem do prédio, entretanto, ressaltou que estava em uma festa e não recordava o que tinha ocorrido. Ele teria arrombado o portão da garagem do prédio.

Os carros estavam, arrombados e muitos danificados e apresentavam um pó branco de extintor, entre outras avarias, como para-brisas quebrados, arranhões e danos no interior de alguns, também. O indivíduo teria arrombado os veículos, mas não foi informado se a chave do Corsa estava no carro ou havia feito uma ligação direta.

Encaminhado à delegacia de Polícia foi realizado o Auto de Prisão em Flagrante, conforme determinação da Delegada Fernanda Mendonça e, na sequência, levado à Unidade Militar.

O prédio que o militar invadiu fica na Zona Leste, em Alegrete.