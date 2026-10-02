Os direitos de acessibilidade a pessoas na hora de votar

Os principais direitos e recursos de acessibilidade garantidos às pessoas com deficiência no dia das eleições incluem atendimento prioritário, voto assistido e adaptações na urna eletrônica.

A ordem de preferência de pessoas com deficiência, com autismo e neurodivergentes têm prioridade na fila de votação, logo após os eleitores com mais de 80 anos e por ordem de chegada.

Não é necessário apresentar laudo médico nem realizar cadastro prévio no dia da votação para ter direito à prioridade ou aos recursos na seção.

O eleitor com deficiência pode votar acompanhado de uma pessoa de sua confiança, que pode entrar na cabine e ajudar a digitar os números. A ajuda deve ser necessária e o acompanhante não pode trabalhar para a Justiça Eleitoral ou partidos políticos.

Recursos de Acessibilidade na Urna Eletrônica

Deficiência visual: A urna conta com teclado mecânico com teclas em alto relevo, marcação em braile, destaque na tecla 5 e fones de ouvido fornecidos pela Justiça Eleitoral para audição das orientações por voz. Há também ampliação de fontes para pessoas com baixa visão.

Deficiência auditiva: A tela da urna exibe intérprete em Libras (Língua Brasileira de Sinais) para orientar sobre o cargo em votação e sinalizar votos em branco, nulos ou de legenda.

Mobilidade reduzida: O design das urnas e das cabines atende a eleitores de diferentes alturas, incluindo cadeirantes e pessoas com nanismo. É permitido o uso de instrumentos mecânicos de tecnologia assistiva que não comprometam o sigilo do voto.

No Rio Grande do Sul, assim como em todo o país, caso o local de votação apresente barreiras ou falhas de acessibilidade, o eleitor deve comunicar imediatamente o presidente da mesa receptora de votos da sua seção para receber o auxílio adequado