União traz o vice da etapa rosariense da Liga Gaúcha de Voleibol

No último final de semana o time masculino do União disputou a IV Etapa da LGV. A competição realizada na cidade de Rosários do Sul reuniu 6 equipes, como tradicionalmente acontece a cada etapa do certame.

Com representações de Uruguaiana, Bagé, Rivera, Rosário do Sul, Alegrete, Itaqui e São Borja, os atletas duelaram com jogos divididos em duas chaves, onde o melhor de cada grupo avançou para a disputa do título.

De um lado, o União de Alegrete carimbou vaga na final na repescagem. Na outra chave, o gigante Sputinik da cidade de Uruguaiana conseguiu vaga direta na final. A decisão marcou o reencontro de duas das melhores equipes da Liga, onde os alegretenses foram superados pelo forte time uruguaianense.

Além do vice, o União teve o atleta Rodrigo Alemão como Destaque da Competição e o libero Heverton Melhor Defesa. O Sputinik levou o título da etapa IV da Liga Gaúcha de Voleibol.

Alemão (08), e o libero Heverton , foram premiados na etapa rosariense da LGV.

Fotos: reprodução