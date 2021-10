IPE saúde alerta para emissão de novo cartão para grupo de usuários

Parte dos usuários do IPE Saúde precisam emitir uma nova via do cartão: foram identificadas falhas em casos pontuais e será necessária a troca. O instituto está entrando em contato nas situações específicas através de e-mail e SMS. Os cartões com problemas serão automaticamente bloqueados no dia 03/11/2021.

A solicitação de uma nova via é feita de forma simples, pelo próprio usuário, no site. No pedido, indica-se o endereço em que se deseja receber o cartão – que pode ser diferente daquele que consta no cadastro. Além disso, no momento da solicitação, já é disponibilizado o Certificado Provisório, que tem validade de 90 dias, enquanto perdurar a pandemia do Coronavírus. Assim, o segurado pode realizar consultas e procedimentos em geral até que receba o cartão. Ao solicitar a nova via, o cartão anterior já é bloqueado.

Solicite nova via do seu cartão clicando aqui.

O posto de atendimento do IPE que atendia no antigo Fórum na praça Getúlio Vargas foi fechado, em definitivo, há mais de dois meses e agora a Prefeitura agiliza o atendimento em sala do Centro Administrativo, somente do IPE Saúde para que os usurários não fiquem totalmente desprovidos deste serviço aqui no Município.

Os demais serviços dos segurados deve ser pelo site do Instituto de Previdência do Estado.