Ministro anuncia construção da nova ponte do rio Ibicuí e retomada do transporte ferroviário

Um grupo de prefeitos representando a Associação dos Municípios da Fronteira-Oeste (Amfro), foi recebido nessa quarta-feira, em Brasília, pelo titular do Ministério da Infraestrutura (Minfra), ministro Tarcísio Freitas. Duas matérias fizeram parte da pauta de trabalho do grupo de prefeitos: a construção da nova ponte sobre o rio Ibicuí, que liga Itaqui a Uruguaiana, e o retorno do transporte ferroviário por Uruguaiana.

Pela Amfro estiveram presentes os prefeitos Leonardo Betin, de Itaqui; Márcio do Amaral, de Alegrete; Ana Tarouco, de Santana do Livramento; Eduardo Bonotto, de São Borja; e Ronnie Mello, de Uruguaiana. Após a exposição dos representantes dos municípios e de parlamentares, o ministro Tarcísio Freitas ressaltou a importância que o governo dá à região. Após um período de estudos por parte da área técnica do Minfra, o projeto de construção da ponte sobre o rio Ibicuí deverá sair do papel, sendo ainda em 2021, assinado o contrato para a obra. Isso permitirá também a utilização dos recursos da emenda parlamentar do senador Luís Carlos Heinze.

Com isso, ainda conforme o ministro, já no próximo ano deverão iniciar as obras de construção da travessia. “É uma grande conquista para a comunidade, não só para Uruguaiana e Itaqui, mas para o país, que tem no ingresso e passagem de mercadoria pelas rodovias da região uma contribuição bastante grande para a economia brasileira”, destacou o prefeito Ronnie Mello. Outro dirigente que comemorou o comunicado do titular do Minfra foi o prefeito de Itaqui, Leonardo Betin. Conforme o prefeito Itaquiense, todos deverão ganhar com a realização da obra, interligando com mais segurança e conforto as duas cidades da região.

A atual ponte foi construída em 1.888. Também foi abordado pelo ministro da Infraestrutura a reativação da linha férrea comercial. Segundo Freitas, em breve deverá ser autorizada a repotencialização da linha de trem, unindo o trecho entre Uruguaiana e o Porto de Rio Grande.

Com informações Correio do Povo