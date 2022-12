IPVA 2023: RS abre prazo para pagamento antecipado; saiba como obter descontos

Começa nesta quarta-feira (14) o prazo para pagamento antecipado do IPVA 2023 no Rio Grande do Sul. Quem quitar a dívida até o fim de dezembro obtém descontos que podem chegar a 32%.

O estado também disponibiliza pagamento parcelado entre janeiro e junho, além de quitação à vista em abril.

As consultas podem ser feitas no site do IPVA ou no aplicativo IPVA RS.

Pagamento à vista

Até 29/12/2022: desconto de 10% + desconto da UPF/RS (estimado em 5,88%) + Bom Motorista + Bom Cidadão

desconto de 10% + desconto da UPF/RS (estimado em 5,88%) + Bom Motorista + Bom Cidadão Até 31/01/2023: desconto de 10% + Bom Motorista + Bom Cidadão

desconto de 10% + Bom Motorista + Bom Cidadão Até 28/02/2023: desconto de 6% + Bom Motorista + Bom Cidadão

desconto de 6% + Bom Motorista + Bom Cidadão Até 31/03/2023: desconto de 3% + Bom Motorista + Bom Cidadão

Pagamento parcelado em 6x

Para parcelar em seis vezes, é necessário efetuar o primeiro pagamento até 31/01/2023. Os descontos de Bom Motorista e Bom Cidadão seguem válidos.

Janeiro: desconto de 10%

desconto de 10% Fevereiro: desconto de 6%

desconto de 6% Março: desconto de 3%

desconto de 3% Abril, maio e junho: sem desconto

Pagamento único

O IPVA também pode ser pago em parcela única, com o prazo vencendo em abril, conforme o número final da placa. Os descontos de Bom Motorista e Bom Cidadão seguem válidos, desde que dentro do prazo.

IPVA 2023 no RS

Final da placa 1 e 2 3 e 4 5 e 6 7 e 8 9 e 0 Prazo 24/04/2023 25/04/2023 26/04/203 27/04/2023 28/04/2023

Fonte: Sefaz RS

Bom Motorista

Recebe o desconto do bom motorista aquele que que não tenha incorrido em infração de trânsito nos últimos meses.

Sem multas desde novembro de 2021: desconto de 5%

desconto de 5% Sem multas desde novembro de 2020: desconto de 10%

desconto de 10% Sem multas desde novembro de 2019: desconto de 15%

Bom Cidadão

O IPVA tem desconto para quem registra o CPF em notas fiscais no estado.

150 notas ou mais: desconto de 5%

desconto de 5% Entre 100 e 149 notas: desconto de 3%

desconto de 3% Entre 51 e 99 notas: desconto de 1%

Como pagar

Bancos: Banrisul, Bradesco, Sicredi, Sicoob e Banco do Brasil (somente para clientes)

Banrisul, Bradesco, Sicredi, Sicoob e Banco do Brasil (somente para clientes) Pix: consultar no site ou no aplicativo, gerando um QR Code; no caso de parcelamento, deverá ser gerado um a cada mês.

Por Redação, g1 RS