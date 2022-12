Equipe de judô Tanemaki traz bons resultados do Circuito da Liga Riograndense

No último domingo (11), a equipe alegretense de judô Tanemaki, participou da Copa Rosário de Judô.

A competição realizada na cidade da praia das areias brancas sediou a última etapa do Circuito de judô 2022 da Liga Riograndense de Judô.

Com a participação de mais de 400 competidores de todo o Estado e atletas oriundos do Uruguai, o evento se consolida como umas das mais importantes competições do sul do Brasil.

A Tanemaki Judô participou da Copa Rosário com 12 competidores, trazendo 10 ouros, 2 pratas e 1 bronze. Foi um exuberante desempenho no evento, resumiu o responsável técnico da equipe, Sensei Rodolfo Almeida.

Confira os resultados dos atletas de Alegrete:

1° lugar:

Ana Clara de Vargas

Miguel de Vargas

Pedro Petry

Antônia Gonçalves

Matteo Dedé

Luis Henrique Fagundes

Vinicius Ardengh

Cleisson Kolba

Rodolfo Almeida

Lívia Marques

2° lugar

Henrique Silveira

João Vinicius Folgearini

3° lugar (absoluto)

Cleisson Kolba

Os treinos da equipe seguem sendo realizados no Clube Juventude, segundas, terças e quintas das 18h30min até às 21h.

Fotos: reprodução