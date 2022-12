Alegretenses praticante de Luta de Braço brilham no Aberto de Flores da Cunha

A equipe Luta de Braço Alegrete participou, sábado (11), do tradicional Campeonato Aberto de Flores da Cunha, trazendo para casa o troféu de Melhor Equipe, além de medalhas em todas as categorias.

Cinco competidores da modalidade conhecida como braço de ferro ou luta de braço percorreram mais de 1.000 km para representar a cidade de Alegrete.

Os atletas Eduardo Dudu Reffatti, Matheus Reffatti, Arthur Guerra, Rhuan Beling e Daniel Siqueira, defenderam o município no evento. Três atletas de Santa Maria também lutaram pela equipe alegretense: Marcos Paulo, Adair Machado e Vanderlei Machado.

“São grandes nomes, experientes e multicampeões”, destaca Dudu Reffatti, o cara que transformou a garagem de sua casa numa equipada academia de luta de braço e é o grande incentivador da modalidade hoje em Alegrete.

Esse ano a equipe fechou o calendário com três campeonatos e um desafio. Os atletas já trouxeram um top 5 em São Paulo, dois campeões no IV Desafio Assalbra, top 1 no Gaúcho e 1° lugar por equipe em Flores da Cunha, arrematando 1° lugar em todas as categorias disputadas.

Em fevereiro de 2023, o aguardado Sul e Centro Oeste Brasileiro ocorrerá na cidade de Vacaria, e Alegrete já começou a preparação para esse que será um dos maiores torneios do sul do país.

A equipe alegretense destaca que a viagem só foi possível pelo incentivo e apoio dos parceiros do esporte: Olimpo Suplementos, Gazeta de Alegrete, Posto São Cristóvão, Gomes Barber Shop, Tefadan 24h, EGD Energia e Flex Academia e Auto Elétrica Reffatti.

“Com o apoio dessas empresas é possível a participação da Luta de Braço Alegrete em tantas competições”, agradece Dudu.

Fotos: reproduções