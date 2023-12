IPVA 2024 terá valor reduzido no Rio Grande do Sul

É uma redução pequena, mas é uma queda em um período inflacionário. Ela vem, ainda, na sequência de duas elevações fortes, de 22,3% em 2022 e de 9,98% em 2023.

Cena que envergonha: lixeiras são usadas inadequadamente na Avenida Freitas Valle

Os percentuais da tabela Fipe são médias. A alíquota do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) será aplicada em cima do preço médio do modelo do veículo. A Fipe é usada como referência para vários negócios além do cálculo do imposto.

Os preços subiram muito após o auge da pandemia, como consequência da escassez mundial de insumos para fabricar veículos, como aço, vidro e plástico. O custo do carro novo subiu, puxando o do usado, o que se refletiu na Fipe e, portanto, no IPVA. Agora, houve um ajuste nas matérias-primas, com queda de preços, puxada também pela concorrência provocada com a entrada maior dos carros chineses no mercado brasileiro.

Em tempo, não há alteração nas alíquotas de IPVA. Elas seguem as mesmas, mas serão aplicadas em cima de valores menores. Na prática, claro, cai o valor final a ser pago. Para carros, no Rio Grande do Sul, aplica-se uma alíquota de 3%; para motocicletas, 2%; e para caminhões e ônibus, 1%.

Linhas do transporte público terão alteração de horários nos próximos domingos

O calendário deve ser divulgado em breve pela Receita Estadual e a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz-RS), assim como as informações sobre os descontos. Para quem participa do programa Bom Cidadão, o abatimento pode alcançar 5% sobre o valor do imposto, considerando o cadastro de 150 notas até o final de outubro. Quem não está no programa, a inscrição é feita pelo site da Nota Fiscal Gaúcha (NFG). A Fazenda também oferece o benefício de Bom Motorista, para condutores sem multas registradas nos últimos anos.

Fonte: GZH