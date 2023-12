Liga Alegretense de Futebol dá largada na temporada 2023 neste sábado

O novo presidente da entidade esportiva Ramud Maruf, confirmou o início do campeonato, para este final de semana. O dirigente assumiu o cargo em virtude de uma lei municipal, que obriga os membros da diretoria a não ter cargo público na esfera municipal, estadual e federal, nem cônjugue até 2º grau.

Com atraso de quase 9 meses, a temporada 2023, inicia prestes a encerrar o ano. Segundo o presidente Ramud, o atraso se deu por vários fatores, em função da adequação à lei e os trâmites burocráticos. No entanto, o gestor esportivo garante o início do campeonato, mesmo ainda, sem ter recebido o repasse de ordem municipal, o que, segundo ele, estará disponível na próxima semana.

Para sábado, o campeonato na sênior especial abre com 12 clubes, divididos em duas chaves de seis, cada uma. Na primeira fase, os jogos serão dentro do grupo, no sistema todos contra todos, se classificando os 4 melhores de cada.

Na Chave A estão: Centenário, União, Nacional, São José, Ibirapuitã e Aimoré. Pela B, Tinga, Cruzeiro, AABB, Ser Ceva, Boca Juniors e Vianense.

A 1ª rodada, prevê a realização de seis partidas entre às 15h e 19h. Três campos no complexo do Jockey Clube vão servir de palco para o futebol amador de Alegrete. A expectativa é de que mais de 500 pessoas passem pelo complexo no próximo sábado. Só atletas serão 300, mais 20 integrantes da arbitragem e mais o público que comparece estimado em mais de 200 torcedores, estimado no campeonato do ano passado.

Confira os jogos deste dia 16:

15h:

Centenário x União – campo do Palmeiras

Nacional x São José – campo do Honório Lemes

Ibirapuitã x Aimoré – campo do Estrelão

17h:

Tinga x Cruzeiro – no Palmeiras

AABB x Ser Ceva – no Estrelão

Vianense x Boca Juniors – no Honório