No comparativo de 9 dias de março e abril, veja como estão os indicadores da pandemia em Alegrete

Alegrete registra, nestes primeiros dias de abril alguns números que ainda preocupam a rede de saúde, mesmo com a diminuição nos casos positivos e de pacientes ativos. Conforme o Boletim Epidemiológico divulgado na noite de ontem(9), atualmente o Município tem 300 pessoas com o vírus ativo, uma realidade muito distante de alguns picos em março que a cidade chegou a mais de mil casos ativos.

Mas, continuando com um comparativo, baseado nos Boletins Epidemiológicos, do mesmo período entre o mês passado e esses nove dias de abril, foi possível fazer as seguintes constatações .

Em óbitos, nos 9 dias de março, o registro foi de 17 mortes pela Covid-19 e, até o dia de ontem, 21. O que representa o número de quatro óbitos a mais, no mesmo período. Quanto ao número de pessoas testadas, em março foram 2.011 e abril 1.240 – uma redução de 771 pessoas. Os confirmados ficaram em 919 em março e 467 em abril, também uma redução bem importante que significa menos 452 pacientes positivados em nove dias.

Outro comparativo que teve um forte impacto foi o de pacientes ativos com o vírus. Em março o número de novos casos foi 632, porém, neste mês, o número foi inverso e teve uma queda brusca, o que representou mais pacientes recuperados, foram 638 a menos. O mês iniciou com 938 pacientes ativos e, atualmente está com 300.

Além dessa redução, chama atenção o número de pessoas que negativaram no mesmo período. De todos os testados, em março foram 1.065 e, em abril, 758, todavia, essa diminuição também está associada à diminuição de testagens. E, para encerrar: os mesmos períodos foram tensos em relação aos leitos, em março houve o colapso em todas as Unidades Covid, Hospital de Campanha, UTI e UPA. Em um intervalo de nove dias, o mês de março estava com 35 hospitalizados no dia 9 e, neste último Boletim Epidemiológico, havia 43 pessoas.

O que fica claro é que houve uma diminuição em alguns indicadores. Os gráficos realizados pelo estatístico Marco Rego, também apontam que as áreas de risco alto de contágio diminuíram, mas ainda, poderá ter um pequeno acréscimo nos próximos dias, em razão do feriadão de Páscoa, embora haja a informação, segundo alguns especialistas, de que não seja tão letal como o mês de março. Mesmo com esse quadro, a população não pode deixar de seguir de forma responsável todos os protocolos sanitários e, principalmente, ter a compreensão que a vacina não é a alforria. A pandemia ainda não acabou e, mesmo com a vacinação adiantada no Estado do Rio Grande do Sul, o que o deixa em destaque por ser o Estado que mais vacinou, já está faixa etária de 62 ou mais, os cuidados como uso da máscara, álcool em gel e distanciamento social são imprescindíveis.