Voltaram aglomerações e festas clandestinas na noite sábado

Uma madrugada de muitas ocorrências e denúncias. Assim foi a noite de sábado até a manhã de domingo(14).

Mais uma vez, a fiscalização acabou com festas clandestinas e inúmeras aglomerações no sábado e domingo, mesmo em bandeira preta. Este é o pior momento da pandemia com muitas hospitalizações, leitos 100% ocupados, número de letalidade do vírus altíssimo, mesmo assim, ainda há situações de desrespeito às medidas sanitárias. Este é um dos exemplos de como aumentou o contágio do coronavírus. O fato de estar em casa, não significa que pode aglomerar, chamar todos os familiares e amigos. O momento é muito delicado, é preciso mais empatia.

De acordo com a Brigada Militar, a sala de operações recebeu inúmeras denúncias de festas clandestinas. Sendo que, quatro foram identificadas e os responsáveis autuados pela fiscalização e a Brigada Militar realizou registro policial no local. Entre os bairros estava o Boa Vista, onde o acusado de realizar junção seria um militar do Exército Brasileiro. Também ocorreram denúncias nos bairros Kenedy e Prado.

Nos bairros citados havia aglomerações. Além dos locais em que as pessoas foram identificadas, muitas outras denúncias foram realizadas à equipe que atua na fiscalização. Um momento de muita dor, perdas e uma parte da população ainda não se conscientizou.

Durante a semana, as madrugadas foram tranquilas sem ocorrências graves e, houve o caso de não ter registros policiais.