Morte do Pastor Alceu Rodrigues Nogueira comoveu fiéis e amigos

Líder religioso tinha 65 anos e estava internado desde 23 de fevereiro para se tratar de complicações da doença.

O pastor da Cristo é a Solução, Alceu Rodrigues Nogueira, morreu na manhã de ontem(4), vítima da Covid-19. Mesmo sem velório, a comunidade evangélica fez uma carreata e acompanhou o cortejo até a entrada lateral do Cemitério Municipal de Alegrete. De acordo com Tânia Branco, líder comunitária e mãe do vice-pastor Alceu Branco, a despedida foi marcada por muita comoção.

A Igreja, que fica localizada no bairro Promorar, também, fez uma homenagem ao Pastor. Em seu texto descreveu: ao baluarte da Igreja Evangélica Cristo é a Solução de Alegrete, Pastor Alceu Rodrigues Nogueira, fica o nosso agradecimento e gratidão.

Natural de Rosário do Sul, o Pastor foi transferido para Alegrete pela Convenção há 15 anos. Por muitas décadas evangelizou e foi ex-presidente Convencional da Igreja Evangélica Cristo é a Solução.

Casado com a missionaria Vera Nogueira, teve cinco filhos – Fabiano Nogueira, Heber Nogueira,Alisson Nogueira,Lucas Nogueira e Queren Nogueira. Todos o descrevem como um homem íntegro, honrado, de conduta ilibada.

O Pastor Alceu era estimado e respeitado por todos, tanto por membros da Cristo é a Solução como membros de outras denominações. “Deixa-nos um legado de homem fiel a Deus, sofredor da causa do Mestre, defensor da Igreja, da família, e incansável na luta pela unidade do povo de Deus”- descrevem os membros.

Tânia Branco, líder comunitária, lamentou a morte de Alceu: “Uma pessoa preciosa, amou Jesus de forma tão intensa e deixa um legado, um testemunho de dedicação, zelo e amor. Para aqueles que têm Jesus, a morte não é um adeus, é como se fosse apenas um “até logo”.

Para os fiéis, a morte do Pastor foi uma grande perda para a Igreja Evangélica. Para concluir, eles enviaram um versículo: diz-nos a Bíblia que Deus não tem prazer na morte do ímpio mas que se alegra com a do justo.

“E, nesta convicção, não obstante nosso pesar pela separação momentânea, sabemos que há alegria nos céus, pois ele podia afirmar como fez o Apóstolo Paulo na sua II Carta a Timóteo, Cap. 4, Vers. 7 e 8: “Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda”.- concluíram.

Flaviane Antolini Favero