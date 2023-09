Já é o prenúncio da Semana Farroupilha no Alegrete

E ao se aproximar o dia 20 de setembro -data da Revolução Farroupilha- é comum ver um novo transporte pelas ruas da cidade. No dia 6, na Rua General Sampaio, uma das principais do centro da cidade, um gaúcho pilchado, conduzia tranquilamente seu cavalo, na pista exclusiva para ônibus.

São cenas do cotidiano da cidade que ainda preserva muito a identidade gaúcha no sorver do chimarrão, na culinária gaúcha, pilchas, músicas, floclore. E, claro, tendo o cavalo como um dos grandes companheios do gaúcho nas lidas do campo e, também, neste caso usado para se locomover pelas ruas da cidade.

E no dia 20 de setembro, Desfile dos Gaúchos, serão centenas de cavalarinos que vão participar do maior evento dos Festejos Farroupilhas. Só em Alegrete são esperados 5 mil cavalarianos.