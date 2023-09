Dez novos médicos reforçam o atendimento em ESFs de Alegrete

A Secretaria de Saúde de Alegrete recebeu um importante reforço em seu quadro de profissionais da área médica com a chegada de 10 novos médicos provenientes do Programa “Mais Médicos”. Essa iniciativa visa aprimorar o atendimento à população nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) do município, e Alegrete se destacou como uma das primeiras cidades a se inscrever no programa, demonstrando seu compromisso com a melhoria do acesso à saúde.

Sob a liderança da Secretária de Saúde, Haracelli Fontoura, a pasta já iniciou a integração dos primeiros médicos, que estão prontos para contribuir com a comunidade. Entre os novos profissionais já em pleno exercício de suas funções, destacam-se:

Dr. Kevin Dornelles Rodrigues, natural de São Borja, designado para a ESF Vila Nova. Dr. Jean Carlos de Oliveira Santos, oriundo da Bahia, atendendo na ESF Vila Nova. Dra. Laís Fernanda Andrade dos Santos, que veio de Foz do Iguaçu (PR) e está prestando serviços no Centro Social Urbano. Dr. Eduardo Pes Erbice, proveniente de Santiago-RS, está na ESF Vera Cruz. Dr. José Carlos Fernandes dos Santos, também de Foz do Iguaçu (PR), está cuidando dos pacientes da ESF Jesus Franco. Dr. Luciano Benone, natural de Pesqueira (PE), está na ESF Bento Gonçalves.

Todos esses profissionais já estão devidamente alocados em suas respectivas ESF, o que fortalece a rede de saúde local. Além disso, a Secretaria de Saúde aguarda a chegada de mais quatro médicos para a próxima semana, ampliando ainda mais o quadro de profissionais disponíveis para a comunidade.

Para dezembro, está prevista a chegada de mais dois novos médicos, totalizando assim 12 médicos que contribuirão significativamente para a oferta de serviços de saúde de qualidade em Alegrete.

O Programa “Mais Médicos” continua sendo uma iniciativa fundamental para aprimorar o acesso à atenção básica em saúde, promovendo o bem-estar da população e fortalecendo o sistema de saúde do município de Alegrete. A Prefeitura reafirma seu compromisso em buscar soluções para melhorar a qualidade de vida de seus munícipes.