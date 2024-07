Ex-Rei Momo, Papai Noel e Mor de Banda, Humberto Domingues está doente e precisa da ajuda dos alegretenses

Share on Email

Humberto, que também foi Rei Momo e colaborou para o ressurgimento do Carnaval em 1998 com o apoio da ASSERCAL, tem uma longa história de envolvimento com atividades comunitárias e culturais na cidade.

Além de suas contribuições locais, ele teve uma carreira diversificada em outras regiões do Brasil. Após casar, ele se mudou para São Paulo, onde se tornou empresário, administrando um canil, hotel e escola para cães, além de fundar o Centro Esportivo Baita Chão e o bar Canto Alegretense. Em Niterói, Rio de Janeiro, ele iniciou um curso de Direito, mas precisou interromper os estudos.

De volta ao Rio Grande do Sul, Humberto trabalhou terceirizado até a empresa onde atuava ser leiloada. Posteriormente, formou-se barbeiro. No entanto, devido a sérios problemas de saúde, incluindo Coxartrose Bilateral Avançada, sete AVCs, três cateterismos e hipertensão, ele passou a depender de auxílio doença.

Atualmente, Humberto vive sozinho com seus dois cães e mora de favor. Uma sobrinha conseguiu um terreno próximo à sua residência onde ele pode construir uma casa em São Leopoldo. Para realizar esse sonho e custear a mudança, Humberto está pedindo a colaboração de amigos e da comunidade. Qualquer ajuda financeira será bem-vinda e pode ser feita por meio da plataforma Vakinha, no link: Vakinha. A meta é 35 mil reais.

Humberto espera contar com o apoio de todos para recomeçar e ter um lugar próprio para viver com dignidade.