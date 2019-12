Já tem melancia na Alexandre Lisboa

Desde a sexta-feira (13), a safra da melancia 2019, chegou na Avenida Alexandre Lisboa. Dois produtores de Alegrete já comercializam seus produtos na beira-trilho.

As tradicionais barracas de venda de melancia em Alegrete localizadas, na avenida, ponto de venda da fruta nesta época, já possui dois produtores.

Diferente do ano passado quando a safra teve uma quebra de 40%, em 2019 a expectativa é boa. Um exemplo pode ser verificado na abertura das vendas. Seu Alziro de Vargas Mafra, um dos mais tradicionais já está na avenida. Atende 24h, e das 600 melancias que trouxe restam poucas. Vende uma média de 100 melancias a cada dois dias.

Com o preço médio de R$ 15, a Banca do Mafra, traz uma variedade de frutas e verduras cultivadas na Vila do Passo Novo. Além da melancia, a família Mafra, oferece melão, mogango normal e de pescoço, além da abobrinha, que Seu Mafra super recomenda para ser degustada com um guisadinho de carne.

O outro produtor que já colocou seus produtos na avenida é Roberto Fantinel. São quase 15 hectares da fruta plantada na localidade da Várzea Verde.

Uma carga de melancia, misturada entre abóbora e melão, é oferecida durante o dia. A partir da próxima segunda-feira (23), a Banca do Fantinel, receberá mais produtos e inicia a venda 24 horas por dia.

Na próxima semana, a avenida deve ganhar mais produtores na beira-trilho, oferecendo a melhor melancia para ceia natalina dos alegretenses.

