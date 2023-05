Jaida Favero agradece a amigos e profissionais de saúde por todo apoio ao esposo Carlos Almeida, recentemente falecido

Share on Email

Prezados amigos, familiares e conhecidos,

É com profunda gratidão que escrevo estas palavras. O falecimento do meu esposo, amigo e companheiro Carlos Oliveira Almeida – Carlinhos, no último dia 1º, deixou um vazio em nossos corações. Mas, neste momento, eu gostaria de expressar meu agradecimento a todos que nos apoiaram e estiveram ao nosso lado durante todo o tempo em que ele esteve hospitalizado.

Em especial, eu gostaria de agradecer à direção, funcionários, técnicos de enfermagem, enfermeiros e principalmente ao médico Jocelmo Jaques, que cuidou dele com muita paciência e carinho durante os mais de 18 meses em que esteve internado. Também aos médicos Alessandro Paim, Oscar Paim e Dauro, que contribuíram para seu tratamento e bem-estar.

Não há palavras suficientes para expressar o quão agradecida estou por todo o apoio, amor e cuidado que recebemos. A presença de vocês, mesmo que em momentos difíceis, nos trouxe conforto e paz. Que Deus abençoe cada um de vocês e retribua em dobro todo o amor e atenção que nos foi dedicado.

Por fim, gostaria de deixar uma mensagem para todos: as pessoas que amamos nunca morrem, elas apenas se ausentam. Carlos sempre estará presente em nossas memórias e em nossos corações, e jamais será esquecido. Agradeço novamente a todos que fizeram parte desta jornada conosco.

Com gratidão,

Jaida Favero