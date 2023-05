Deputadas dos Republicanos destinam emendas à Santa Casa e à APAE

A Santa Casa sempre está entre as instituições que são lembradas e beneficiadas com emendas parlamentares aqui em Alegrete, visto que a instituição presta atendimento de saúde a toda região com vários serviços. E na última semana, a Deputada Estadual Franciane Bayer, ( Republicanos) esteve em Alegrete quando anunciou emenda de 500 mil, reforçando seu compromisso com a saúde. As irmãs Lisiane Bayer ( Deputada Federal) e Franciane Bayer ( Estadual) trabalham em conjunto para beneficiar municípios gaúchos.

Franciane Bayer na APAE

Em sua agenda em Alegrete, ela foi acompanhado por assessores e pelo vereador Jaime Duarte, quando estiveram na APAE, espaço que receberá 400 mil para construção de um centro especializado a pessoas com transtorno de espectro autista-TEA, também das parlamentares gaúchas. Eles ainda visitaram a Escola Emílio Zuñeda vendo a necessidade de cobertura para as quadras esportivas. Na Liga Feminina de Combate ao Câncer, a deputada Franciane Bayer ouviu as demandas da instituição que, segundo ela desenvolve um lindo trabalho às pessoas com vulnerabilidade social portadoras de câncer.

Roberto Segabinazzi, provedor da Santa Casa, diz que o valor de 500 mil anunciado ao Hospital será para custeio, compra de medicamentos, investimentos e equipamentos. E que todas as emendas parlamentares são sempre muito positivas, porque é o que possibilita ao Hospital investir em novos espaços de serviço que vão servir a toda comunidade.

Franciane Bayer no Centro Empresarial de Alegrete