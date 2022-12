Jardim Planalto realizou confraternização com a comunidade do bairro

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Pelo segundo ano consecutivo, moradores do bairro Jardim Planalto se reuniram para uma noite mágica com o propósito e confraternizar em um clima alegre, descontraído e familiar.

Na noite do último sábado(10) o grupo se reuniu para comemorar a vida e mais um ano que passaram, vencendo inúmeros obstáculos e superando momentos difíceis que são inevitáveis ao longo da existência.

Neste grupo, os “vizinhos” são a família mais perto, pois na hora de apuro sabem se dar as mãos mais rápido por estarem próximos. E, este ano, tivemos uma maior participação, incluindo moradores de outras ruas do bairro. O convite de boca a boca gerou um número de pessoas expressivo” – disse Deise Do Carmo Rodrigues, uma das responsáveis pela organização.

A noite foi mais um belíssima comunhão entre os moradores que se organizaram e cada um levou um “prato”, uma bebida e puderam se reunir, desta vez para um momento de alegria.

“Agradecemos a guarda municipal, o diretor Ângelo Tertuliano, por sempre estar dando apoio ao nosso evento. E claro, nosso agradecimento especial a Deus por nós dar a oportunidade de estarmos.juntos mais uma.vez e a todos os que compareceram. Para o próximo ano, com certeza, há probabilidade e de aumentar o envolvimento ainda maior pela aceitação das pessoas”- conclui.