Homem morre em via pública no Bairro Airton Senna

Brigada Militar de Alegrete foi acionada no bairro Airton Senna II, no início da tarde de domingo(11), em razão de um homem sem vida, em frente a uma residência.

No endereço, os policiais fizeram contato com os familiares da vítima, que acrescentaram que ela fazia uso de medicamentos para o coração. O Samu havia sido acionado e constatou que Júlio Cesar Teles de Oliveira de 54 anos, já estava sem vida.

Pelas condições do corpo, não havia sinais de violência e tudo indicava que Júlio teve um mal súbito ou algo que poderia ser também, um infarto.

Foi feito contato com o delegado de plantão que determinou que o corpo fosse retirado do local e encaminhado para a necropsia, desta forma, o laudo iria indicar com precisão a causa da morte.

De acordo com os familiares de Júlio, que estavam no local, ele não residia naquele endereço, entretanto, sempre ia visitar o irmão. No momento em que ele caiu em frente à casa, o sol estava muito quente e algumas pessoas das adjacências questionaram o fato do corpo ter ficado longo tempo no chão.

Contudo, diante das questões legais, já que ele estava sem vida, era necessário a liberação do Delegado em razão de ter ou não Perícia, o que seria ainda mais demorado, pois, somente de Santana do Livramento.

A ocorrência foi realizada pela Brigada Militar. Júlio, atualmente, estava desempregado e recebia um auxílio, disse a irmã.