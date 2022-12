Bêbado, irritado porque queria o som alto, homem quebra a casa; mas fugiu da BM

Share on Email

Homem embriagado e descontrolado quebra vários objetos da casa, ao ser contrariado pela companheira, no bairro Vila Nova.

Segundo informações dos policiais militares, a mulher de 31 anos acionou a guarnição depois de ser ameaçada pelo suspeito. Ela relatou aos PMs que o companheiro estava com o volume do som muito alto, isso já estava gerando perturbação do sossego.

Por esse motivo, ela solicitou que ele baixasse o volume, momento em que o indivíduo de 41 anos, que estava embriagado começou a agir de forma agressiva e ainda quebrou alguns objetos da residência.

Na chegada da guarnição o suspeito já havia fugido e não foi localizado, sendo a vítima encaminhada até a Delegacia de Polícia para registro.

O fato ocorreu na noite do último domingo(11), no bairro Vila nova em Alegrete.