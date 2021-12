Jato executivo derrapa e sai da pista no aeroporto de Santa Rosa; ninguém se feriu

Share on Email

Uma aeronave de pequeno porte da distribuidora de medicamentos Dimed derrapou e saiu da pista no Aeroporto de Santa Rosa, Região Noroeste do Rio Grande do Sul, na manhã desta terça-feira (14).

Segundo nota oficial da empresa, três pessoas estavam a bordo, sendo o piloto e mais dois passageiros, que não ficaram feridos.

O Grupo Dimed disse ainda que o acidente ocorreu por volta das 8h40 e a derrapagem foi durante o pouso. Houve apenas danos materiais.

“As autoridades competentes foram comunicadas e a empresa trabalha na apuração das causas do episódio”, destaca a nota.

Nota do Grupo Dimed

O Grupo Dimed informa que, por volta das 8h40 desta quarta-feira (14), uma aeronave executiva de pequeno porte da empresa derrapou e saiu da pista do Aeroporto de Santa Rosa (RS) durante o pouso. O piloto e os dois passageiros não se feriram e todos passam bem. Houve apenas danos materiais. As autoridades competentes foram comunicadas e a empresa trabalha na apuração das causas do episódio.

Fonte: G1